Zo schadelijk is gijzelsoftware: werken op papier en met 'usb-vrije zones'

Zeven weken nadat de aanvallers plotsklaps alle documenten op slot zetten, is het bedrijf er deels weer bovenop. "Maar alles moest ineens op papier", zegt Tournois. "Het is alsof je twintig of dertig jaar terug in de tijd gaat. Jongeren hebben dit nog nooit meegemaakt."

Alle apparatuur moet uiteindelijk worden vervangen: van usb-sticks tot laptops. "Je weet niet waar het virus allemaal in zit."

Niet uniek

De ransomware-aanval bij Pilz staat niet op zichzelf. Uit een vertrouwelijk onderzoek van het NCSC, in handen van de NOS, blijkt dat ransomware-aanvallers zich richten op grote bedrijven met miljoenen- en miljardenomzetten.

Daaronder zijn meerdere buitenlandse bedrijven met vestigingen in Nederland, maar ook een onbekend aantal Nederlandse bedrijven, waaronder toeleveranciers van de overheid en de kritieke infrastructuur. Onder die kritieke infrastructuur vallen onder meer internettoegang, watervoorziening en energie.

Reputatieschade

Veel bedrijven willen niet praten over het feit dat ze zijn getroffen, uit angst voor reputatieschade. "Maar het is juist belangrijk om deze ervaringen te delen, zodat andere bedrijven er weer van kunnen leren", zegt Tournois.

Is hij zelf niet bang voor imagoschade, ook omdat zijn bedrijf als slogan 'the spirit of safety' hanteert? Immers, apparaten die spoorwegovergangen en andere belangrijke systemen aansturen, moeten veilig zijn.

"Deze aanval had alleen gevolgen voor het kantoornetwerk, en niet voor de apparaten die we maken", verzekert Tournois. "En een arts is zelf ook wel eens ziek, het kan iedereen overkomen."

Positieve kant

Ondanks alle financiële schade zit er toch nog een positieve kant aan de ransomware-kwestie. "Zo'n aanval geeft een grote saamhorigheid, je hebt opeens een gezamenlijke virtuele vijand."