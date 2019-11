Nederlandse bedrijven slachtoffer van geavanceerde gijzelsoftware

Het NCSC acht het 'niet onwaarschijnlijk' dat de overheid en de kritieke infrastructuur uiteindelijk last krijgen van de bewuste ransomware-aanval. In andere landen zijn die sectoren al doelwit geweest, maar de overheid en de kritieke infrastructuur zouden ook last kunnen krijgen van ransomware bij toeleveranciers.

Vernuftig

De aanvallers gaan vernuftig te werk en zitten soms al maanden in het netwerk totdat ze worden opgemerkt. In sommige gevallen lukte het bedrijven niet om de aanvallers op te sporen, zelfs niet nadat ze wisten dat ze waren gehackt.

In een onbekend aantal gevallen kon het NCSC een getroffen organisatie op tijd inlichten; die kon dan ingrijpen voordat de ransomware werd geactiveerd. In andere gevallen was het te laat en zagen slachtoffers zich genoodzaakt te betalen. Daarbij ging het soms om miljoenen euro's. Ook in Nederland zijn dat soort bedragen betaald.

Als bedrijven niet betalen, kan de financiële schade oplopen. Bedrijven liggen stil en kunnen niets produceren, terwijl de rekeningen blijven binnenkomen.