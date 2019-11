Onzekerheid voor familie vermiste vissers Urk 'geeft een vreselijk gevoel'

De mannen van 41 en 27 jaar zijn allebei afkomstig uit Urk. Het gaat om de eigenaar van de garnalenkotter UK-165 'Lummetje' en een werknemer. Afgelopen nacht raakte het schip een aantal kilometer ten westen van Texel in de problemen.

"Ze waren waarschijnlijk net klaar met de laatste vangst van deze tocht", zegt verslaggever Martijn van der Zande. "Want vanmorgen zouden ze in Den Helder garnalen gaan lossen. Volgens de vereniging van kottervissers zijn het zeer ervaren vissers."

Vanmorgen om 05.45 uur kwam bij reddingsdienst KNRM een noodmelding binnen van een noodbaken van het schip. Dat signaal wordt geactiveerd als het baken in aanraking komt met water, bijvoorbeeld als een schip zinkt.

'Zij aan zij op zoek'

Behalve de kustwacht en de marine is ook een groep vissers met man en macht op zoek naar de vermisten. "We hebben eerst her en der op droge plekken gekeken", zei schipper Johan Daalder vanmiddag op NPO Radio 1. "Nu varen we zij aan zij, met een gepaste afstand, en speuren zo het gebied af."

De kustwacht stopte vanaf 17.00 uur met zoeken, omdat het dan donker is. De groep vissers gaan mogelijk nog door.

Vanochtend meldde de kustwacht al dat een van de helikopters een leeg reddingsvlot had zien drijven. En dat er ook een licht op het water was gezien. Dat bleek van een zwemvest te zijn, maar in de buurt is niemand gevonden.

"Er zijn wat reddingsboeien en losse materialen gevonden tijdens het zoeken", zegt Daalder. "Dus ja, hoop is er altijd, maar die begint wel te minderen."

De slechte weersomstandigheden maken de zoektocht er niet makkelijker op: