Verschillende verklaringen kinderen Ruinerwold, jongsten steunen vader

De kinderen van het gezin uit Ruinerwold dat jarenlang onder de radar leefde, hebben twee afzonderlijke verklaringen naar buiten gebracht. Daaruit blijkt dat ze verdeeld zijn over de vervolging van hun vader, de 67-jarige Gerrit Jan van D.

De oudste vier kinderen zeggen zich te herkennen in de aanklachten tegen hun vader, de jongste vijf stellen in een eigen verklaring juist dat ze zich er niet in kunnen vinden.

Zij zeggen dat hun levensdoel niet is veranderd, "alleen onze omgeving". "Wij hebben van onze vader geleerd om je geluk te zoeken in je relatie met God, en je onderwijs in eigen hand te nemen. En daar geloven wij nog steeds in. Wij definiëren geluk niet als het 'afgescheiden leven van de maatschappij', dat was ook nooit de bedoeling maar dat is nou eenmaal zo gelopen."

Ze noemen het verder "heel pijnlijk dat er een kloof is ontstaan tussen ons en onze oudste broers en zus".

Duidelijkheid

Het Openbaar Ministerie maakte vandaag meer bekend over de zaak en breidde de aanklacht tegen Van D. uit. Hij wordt nu ook verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn oudste kinderen. Ook wordt hij, samen met de huurder van de boerderij, verdacht van het maandenlang vasthouden van een Oostenrijker in Meppel, in 2009.

De kinderen hebben inmiddels contact met filmmaakster Jessica Villerius, die beide verklaringen heeft verspreid.

De vier oudste kinderen, onder wie de zoon die half oktober in een dorpscafé alarm sloeg, zeggen dat ze gedwongen zijn om nu te reageren omdat er anders verhalen in de media komen die niet kloppen. Ze zeggen mee te werken aan de documentaire om duidelijkheid te creëren, "zodat we ons leven als gezamenlijke kinderen uit dit gezin uiteindelijk weer kunnen oppakken. Maar dan op ons tempo en op momenten dat wij daaraan toe zijn."

Ook de jongste kinderen sluiten niet uit dat ze met Villerius in zee gaan. "Het idee om aan een documentaire mee te werken bevalt ons wel, maar wij willen dit eerst met onze vader overleggen."

Het Openbaar Ministerie kwam vandaag met een verklaring over deze zaak. Duidelijk werd dat de vader zelf vanwege zijn gezondheid nog niet is verhoord.