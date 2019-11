Vader uit Ruinerwold ook verdacht van seksueel misbruik van kinderen

De vader die is opgepakt in de zaak-Ruinerwold wordt ook verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn kinderen, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Die kinderen hadden hun ouderlijk huis al eerder verlaten en woonden niet in de boerderij in Ruinerwold.

De vader (67) werd al verdacht van witwassen, vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen.

DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de zes kinderen die in de boerderij woonden allemaal dezelfde ouders hebben: de aangehouden 67-jarige en een vrouw die in 2004 in Zwolle overleed.

De kinderen, die tot oktober niet bekend waren bij de gemeente, zijn alsnog ingeschreven. Daarbij zijn alsnog geboorteakten opgemaakt. In welke gemeente ze zijn ingeschreven maakt het OM om privacyredenen niet bekend.

De advocaat van de vader wil tegen de NOS niets zeggen over de nieuwe verdenking. Hij heeft naar eigen zeggen nog niet alle stukken kunnen bekijken.

Oostenrijker maanden vastgehouden

In de zaak zit ook een man van 58 uit Oostenrijk vast, de huurder van de boerderij. Hij wordt verdacht van 'betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving'.

Beiden worden er ook van verdacht dat ze in 2009 in Meppel een man van 69 uit Oostenrijk enkele maanden hebben vastgehouden.

De man van 58 en het gezin werden in oktober ontdekt, nadat een van de zonen in verwarde toestand in een kroeg in de buurt was verschenen. De caféhouder lichtte daarop de lokale autoriteiten in. Het bleek dat het gezin al jarenlang onder de radar leefde en dat de kinderen dus niet eens bij de instanties bekend waren.

In de zaak is een eerste zitting gepland op 21 januari. De zaak wordt dan hoogstwaarschijnlijk nog niet inhoudelijk behandeld.

Zo zag de boerderij er uit bij het eerste politie-onderzoek.