China woedend op VS na ondertekening wetten over Hongkong

China heeft woedend gereageerd op de ondertekening door president Trump van twee wetten over Hongkong die zijn bedoeld als steun voor de pro-democratie-beweging.

De Amerikaanse ambassadeur in Peking is vanochtend op het matje geroepen. Hij kreeg van de Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken Le te horen dat de ondertekening als een ernstige inmenging in binnenlandse aangelegenheden wordt beschouwd en als een ernstige schending van het internationaal recht. Hij sprak van een "puur heerszuchtige daad".

Le raadt de VS met klem aan de wet niet in werking te laten treden om "grotere schade aan de Amerikaans-Chinese betrekkingen te voorkomen".

Speciale relatie

Hongkong hoort bij China, maar heeft een speciale handelsrelatie met de VS, daterend van voor 1997 toen het nog een Britse kroonkolonie was. De VS wil dat China de afspraken over autonomie en burgerrechten in Hongkong die voor de overdacht zijn gemaakt, respecteert.

In de door Trump ondertekende wetten staat dat elk jaar opnieuw wordt bekeken of Hongkong nog autonoom genoeg is om de speciale handelsrelatie in stand te houden. Chinese en Hongkongse bestuurders die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen kunnen worden bestraft en de verkoop van onder meer rubberen kogels en pepperspray aan de politie in China wordt verboden.

De ruzie over de wetten komt op een moment dat de VS en China een uitweg zoeken uit een slepende handelsoorlog, die in beide landen en de rest van de wereld grote economische gevolgen heeft.