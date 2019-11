Peilingwijzer: VVD verliest terrein, maar blijft verreweg de grootste

In de Peilingwijzer van deze maand verliest de VVD 4 zetels ten opzichte van de vorige editie van september. De partij van premier Rutte staat nu op 26 tot 30 zetels. Dat zijn er nog altijd aanzienlijk meer dan de 15 tot 19 van de PVV en GroenLinks, die op ruime afstand volgen.

Onmiddellijk daarna komen het CDA en de PvdA met beide 13 tot 17 zetels en Forum voor Democratie met 12 tot 16.

Stikstof

Volgens Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, maken de verschillende peilingbureaus een zeer verschillende inschatting van de exacte daling van de VVD. Maar de rode draad is dat de partij na een piek in de zomer is teruggezakt en dan met name in de afgelopen maand.

Louwerse verwijst voor een verklaring voor het VVD-verlies naar onderzoek van EenVandaag. Daarin wordt een verband gelegd met de stikstof-maatregelen. Weliswaar heeft het grootste deel van de VVD-kiezers begrip voor het besluit om de maximumsnelheid te verlagen, omdat daarmee de bouw weer op gang kan worden gebracht. Maar ongeveer een derde heeft dat begrip niet.

PVV uit dal

De PVV lijkt het meest te profiteren, met een winst van zo'n 2 zetels. Louwerse: "Die partij maakt de omgekeerde beweging van de VVD momenteel. De PVV kende juist een inzinking in het voorjaar en de zomer, maar komt nu weer in de buurt van het niveau van de laatste verkiezingen. Door de ophef bij Forum van Democratie afgelopen zomer lijkt de PVV weer meer een optie voor de rechtsere VVD-kiezer die uitwijkt."