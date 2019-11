Politie: vuurwerkaanslag Urk was mogelijk wraakactie

Het zware vuurwerk dat begin deze maand ontplofte bij een woning in Urk, was vermoedelijk bedoeld voor andere mensen, zegt de politie in Opsporing Verzocht.

De politie houdt er rekening mee dat de aanslag verband houdt met iets dat de avond ervoor gebeurde. Een echtpaar meldde toen bij de politie dat er in een auto in Urk dozen met mogelijk illegaal vuurwerk lagen. Ook spraken zij daar met anderen over.

Wraakactie

"Daarop kregen ze van andere inwoners behalve bijval ook ronduit hatelijke reacties", meldt Opsporing Verzocht. "Een mogelijk scenario is dat de ontploffing aan de Golfoploop een wraakactie was tegen dat echtpaar, maar dat de dader of daders zich in het huis hebben vergist."

Het huis van het getroffen gezin is door de schade onbewoonbaar verklaard. De bewoners bleven ongedeerd.