Woning Urk zwaar beschadigd door vuurwerk

Op Urk is een woning flink beschadigd nadat er vermoedelijk zwaar vuurwerk is ontploft. "Dit is op nog onbekende wijze, door dader(s) vanaf buiten de woning, veroorzaakt", twittert de politie.

"Je ziet wat voor een ravage zwaar vuurwerk kan veroorzaken. Dit is heel explosief materiaal, licht vuurwerk zou die schade niet aanrichten", zegt een politiewoordvoerder. Op foto's is te zien dat de voordeur van de woning eruit ligt. De bewoners, die thuis waren toen de boel rond 02.30 uur ontplofte, raakten niet gewond. Het huis is afgesloten voor onderzoek.

De politie heeft nog geen idee wie dit gedaan kan hebben en waarom, en zoekt naar getuigen. "We willen dit tot de bodem uitzoeken.". Volgens de zegsvrouw had het veel erger kunnen aflopen met de bewoners. "Het is een wonder dat deze mensen ongedeerd zijn gebleven."