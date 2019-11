Speciale voorlichting aan Somaliërs moet genitale verminking voorkomen

De Tweede Kamer vindt het onaanvaardbaar dat genitale verminking van meisjes vrijwel nooit leidt tot vervolging van de ouders. "Het is zware mishandeling en moet absoluut stoppen", vinden de Kamerleden. De Kamer roept het kabinet op om meer maatregelen te nemen.

Genitale verminking van meisjes, ook wel vrouwenbesnijdenis genoemd, komt vooral nog voor binnen de Somalische gemeenschap. Ook meisjes van Somalische afkomst die in Nederland zijn geboren, lopen een groot risico verminkt te worden, bijvoorbeeld als zij door hun ouders worden meegenomen naar Somalië.

Volgens schattingen lopen de komende jaren zo'n 4200 meisjes het gevaar besneden te worden. In 2012 lag dat aantal nog tussen de 600 tot 3800. Naar schatting zijn er in Nederland 41.000 besneden vrouwen.

Strafbaar

De Kamer wil daarom extra voorlichting voor deze ouders over de schadelijkheid van dit gebruik. Ouders weten vaak niet dat genitale verminking strafbaar is in Nederland, ook als de verboden handelingen in het buitenland zijn verricht.

De politie zou moeten optreden tegen deze vorm van zware mishandeling, maar er wordt zelden aangifte van gedaan. Ook de opsporing van daders is erg ingewikkeld. De Kamer wil een onderzoek naar hoe slachtoffers "gerichter kunnen worden gesignaleerd", zodat er meer daders veroordeeld kunnen worden.

Excuses

PVV-Kamerlid Agema spreekt van een weerzinwekkende daad die moet worden uitgebannen. Agema kan zich voorstellen dat als de overheid nu te weinig doet, er in de toekomst een onderzoekscommissie moet worden ingesteld om excuses te maken.

"Terwijl iedereen weet dat het nu voor onze ogen gebeurt", zegt Agema. Zij wil dat daders met een dubbele nationaliteit na het uitzitten van hun straf de Nederlandse nationaliteit verliezen en worden uitgezet. Maar dit voorstel haalde geen meerderheid.