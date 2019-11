Vrouwelijke filmregisseurs: 'Nieuwe balans nodig op witte doek'

Waarom lijken vrouwen in de filmindustrie nu, meer dan ooit, een podium te krijgen? Tijdens Oprah Winfrey's speech bij de Golden Globes vorig jaar maakte ze duidelijk dat, na een jaar vol #MeToo-beschuldigingen in Hollywood, een nieuw tijdperk is aangebroken voor vrouwen in de filmindustrie.

"Vrouwen hebben jarenlange misbruik en aanrandingen doorstaan omdat ze kinderen moesten voeden, rekeningen moesten betalen en hun dromen wilden volgen", aldus Winfrey. "Maar ik wil dat alle meisjes die dit zien weten dat er een nieuwe dag aan zal komen."

Meer bewustzijn

Documentairemaker Bibi Fadlalla denkt niet dat het #MeToo-tijdperk de reden is van de aandacht voor vrouwen in de filmindustrie. "Ik weet niet of ik dat aan #MeToo zou relateren", zegt zij. "Het is een ontwikkeling die al een aantal jaren geleden is ingezet. Er is nu wel meer bewustzijn over wie de macht heeft in de filmindustrie en hoe dat verbeterd kan worden."

De films van vrouwelijke regisseurs worden in Nederland goed ontvangen. Denk aan de indringende documentaires van Jessica Villerius, of aan Halina Reijns Instinct, waar ze lovende recensies voor kreeg. De film opende het Nederlands Film Festival en is de Nederlandse Oscar-inzending voor beste niet-Engelstalige film. De Nederlandse Harper's Bazaar doopte Reijn daarom tot Woman of the Year 2019.