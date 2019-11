RTL stopt voorlopig met reality-tv na ophef over De Villa

RTL heeft alle reality-tv opgeschort. Programma's als Temptation Island en Love Island worden voorlopig niet door RTL uitgezonden. Dat meldt RTL Nieuws.

Aanleiding voor de maatregel is de ophef over seksueel grensoverschrijdend gedrag in De Villa. Die datingshow werd kort geleden van de zender gehaald na twee scènes waarbij een man zich 's nachts aan een vrouw opdrong.

Programmadirecteur Peter van der Vorst zegt dat alle "guilty pleasure-programma's" van RTL worden opgeschort. Tegen RTL Nieuws zegt hij dat hij het vertrouwen wil terugwinnen in dit genre en dat hij beter wil weten hoe die programma's tot stand komen.

Van der Vorst zegt dat productiemaatschappij Blue Circle deelnemers van De Villa heeft aangezet tot grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft hij van de kandidaten zelf gehoord. Het was volgens hem voor het eerst dat de leiding van RTL ervan hoorde.

Kapotgeschrokken

"Ik ben me kapotgeschrokken", aldus de programmadirecteur. "Vooral de makers van het programma zijn zwaar over hun ethische grenzen heengegaan." Hij erkent dat RTL ook fout zat. Twee medewerkers die hadden moeten ingrijpen zijn door RTL op non-actief gesteld. Bij Blue Circle worden volgens hem ook maatregelen genomen.

Verder biedt Van der Vorst zijn "diepe excuses" aan aan alle kandidaten en belooft dat RTL alles zal doen om ze te helpen als dat nodig is. Ook laat hij een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de incidenten en het productieproces.

Nieuwe series van Temptation Island, Free Love Paradise en De Villa zullen ook niet te zien zijn op de streaming-dienst van RTL, Videoland.