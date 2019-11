Lange wachtlijsten in transgenderzorg: 'Je wordt er depressief van'

De wachttijden in de zorg voor transgenderpersonen blijven onverminderd lang. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister Bruins van Medische Zorg dat vandaag naar buiten is gekomen. Veel mensen die transgender zijn moeten soms wel anderhalf jaar wachten op een eerste intake-gesprek, en dat heeft veel gevolgen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat deze lange wachttijd in toenemende mate leidt tot gevoelens van somberheid en depressie onder de wachtenden. Sommigen hebben zelfs te kampen met suïcidale gedachten die ervoor zorgen dat mensen in een sociaal isolement komen.

Chantal Visser is transgender en herkent zich in het onderzoek. Ze meldde zich in 2016 aan voor een behandeling, maar moest bijna twee jaar wachten op haar intake-gesprek. En ook daarna was het vooral wachten: "Ik kreeg te horen dat de wachtlijst voor de operatie die ik wil honderd weken is. Je wordt daar heel depressief van. Je bent nu nog gedeeltelijk vrouw en gedeeltelijk man. Dat klopt gewoon niet en daar wil ik vanaf"

In de video hieronder vertelt Chantal wat het lange wachten met haar doet: