Inspectie: ongecontroleerd faillissement in de zorg uitbannen

Een ongecontroleerd faillissement in de zorg mag nooit meer voorkomen, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport over het bankroet van het MC Slotervaart, vorig jaar oktober. "Er is onnodig veel onrust en onduidelijkheid veroorzaakt."

In het rapport staat dat de voorwaarden voor goede en veilige zorg niet aanwezig waren, met name in de eerste weken nadat het Amsterdamse ziekenhuis failliet was verklaard. "Zorgaanbieders die in financiële problemen komen, moeten nadenken over de risico's voor patiëntveiligheid en continuïteit van zorg en dat afstemmen met betrokkenen."

Ondanks de chaos rond het faillissement bleven zorgverleners zich steeds inzetten voor patiënten. Calamiteiten bleven uit, meldt de Inspectie. De ziekenhuizen die patiënten overnamen, toonden veerkracht en grote betrokkenheid en verleenden goede en veilige zorg.

De IGJ steekt ook de hand in eigen boezem en gaat mogelijk op een andere manier toezicht houden. "Al in een vroeg stadium moeten we inschatten of er meer kennisdeling en advisering gewenst is."