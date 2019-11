Risico’s opmars Alibaba; ‘ik kreeg vlekken van make-up’

Je kunt er alles kopen - van speelgoed en telefoonkabeltjes tot siliconen babypoppen en opgezette dieren - en vaak komt het voor spotprijzen van duizenden kilometers verderop bij je thuis. Alibaba, het moederbedrijf achter het populaire webwinkelplatform AliExpress, heeft na een beursgang in Hongkong zo'n 40 miljard in kas en wil daarmee nog harder groeien.

Nederlandse consumenten kopen jaarlijks meer en meer via het Chinese platform. Naar schatting wordt er dit jaar voor het eerst meer dan een miljard uitgegeven aan buitenlandse webwinkels, een op de drie pakketten komt uit een Chinese webwinkel.

Het concern maakt er geen geheim van ook in Europa te willen groeien. Het bedrijf bouwt volgend jaar een megadistributiecentrum in Luik en opende dit jaar een eerste fysieke winkel in Madrid.

Vlekken

Winkeliers waarschuwen dat wat je daar koopt mogelijk niet zo goed is als in Nederlandse winkels. Iemand die heeft ervaren hoe risicovol spullen uit verre buitenlandse webshops kunnen zijn is de Belgische Lana.

Zij vertelt in podcast POEN over make-up die zij uit China naar haar huis liet komen. Soms zitten daar mooie producten tussen, maar soms ook niet. Zoals bij een foundation die ze had gekocht.

"Het begon een klein beetje te branden", zegt Lana. "Ik heb alles eraf gehaald. En toen had ik nog rode plekken in mijn gezicht. Het duurde echt een uur voordat het wegging."