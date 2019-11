GroenLinks en SP willen drie dagen gratis kinderopvang

GroenLinks en de SP willen de kinderopvangtoeslagen afschaffen. Met het geld dat dit oplevert moeten ouders drie dagen gratis kinderopvang krijgen.

GroenLinks-leider Klaver zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat het niet opschiet om staatssecretaris Snel van Financiën weg te sturen vanwege de problemen met het huidige toeslagensysteem. Daarmee los je volgens hem niks op.

Hij vindt dat het systeem niet langer houdbaar is. "Ouders moeten eerst betalen en krijgen daarna geld terug van de overheid en dat gaat in 80 procent van de gevallen mis."

Morgen bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken wil Klaver voorstellen om drie dagen gratis kinderopvang te bieden aan alle ouders. Wie meer dagen opvang wil, moet dat zelf betalen. Alleenstaande ouders met een laag inkomen krijgen in het plan meer dagen gratis opvang.

Kamerlid Leijten van de SP vindt het een goed idee. "Wij hebben dat zelf een paar jaar geleden al voorgesteld." Volgens haar is het ook betaalbaar als je het huidige systeem van "geld rondpompen" aanpakt.

Achtergehouden

RTL Nieuws en Trouw melden dat er weer een nieuw probleem is in de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Snel zou al geruime tijd weten dat het aantal gedupeerden veel groter is dan hij heeft toegegeven. Maar de stukken waaruit dat blijkt, zou hij hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Een woordvoerder van Snel zegt dat het bestaan van de stukken wel degelijk aan de Kamer is gemeld. Maar volgens Leijten heeft de Kamer de stukken "vertrouwelijk" gekregen. "Dat betekent dat ze eigenlijk nog geheim zijn" en de Kamerleden er dus niks mee kunnen doen.

De SP wil dat er parlementaire enquête naar de kinderopvangtoeslag komt. "Want dan kunnen wij gewoon met een verhuisdoos naar het ministerie gaan en zeggen: inleveren die stukken."