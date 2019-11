Verbrande koala Lewis redt het niet

In eerste instantie leek het goed te gaan met Lewis, maar het speciale koala-ziekenhuis moest Lewis nu toch laten inslapen. Vanochtend werd hij verdoofd om zijn brandwonden te bekijken, maar deze waren niet beter geworden. "Het belangrijkste doel van het koala-ziekenhuis is dierenwelzijn, dus daarom moest deze beslissing worden genomen", meldt de instelling op Facebook.

Australische natuurbeschermers vreesden in eerste instantie voor honderden dode koala's, dat getal is inmiddels opgelopen tot 1000. Koala's leven in bomen en zijn daardoor extra kwetsbaar voor natuurbranden. Als ze merken dat er brand woedt, klimmen ze naar de top van de boom en maken ze zich klein. Dat werkt volgens koala-experts goed bij bermbrandjes, maar niet bij grotere branden.

Ook in andere Australische deelstaten woeden bosbranden, maar New South Wales, in het zuidoosten van het land, is het zwaarst getroffen. De Australische autoriteiten zijn bezorgd, omdat de heetste maanden nog moeten komen.