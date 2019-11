Schade door phishing blijft toenemen, ook meer bankpasfraude

Het schadebedrag door phishing is opnieuw toegenomen, blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken. In de eerste helft van dit jaar verloren bankklanten samen 3,1 miljoen euro doordat hun beveiligingscodes werden onderschept. De laatste helft van vorig jaar was dat nog 2,4 miljoen euro. De banken vergoeden die schade in de meeste gevallen.

Ook fraude met bankpassen nam toe. Was dat in de laatste helft van 2018 nog 2 miljoen euro aan schade, in de eerste helft van dit jaar was dat 2,6 miljoen euro.

Opvallend is dat grofweg de helft van de bankpassen via internet worden gestolen. Criminelen weten slachtoffers dan te verleiden om zogenaamd hun bankpas om te ruilen. Ze toetsen dan hun pincode in op een vervalste website en sturen de pinpas op met de post, naar een adres in het beheer van de oplichters.