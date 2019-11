'Staatssecretaris Snel misleidde Kamer in toeslagenaffaire'

Staatssecretaris Snel van Financiën weet al geruime tijd dat het aantal gedupeerden in de toeslagenaffaire veel groter is dan hij heeft toegegeven. Dat concluderen RTL Nieuws en Trouw uit vertrouwelijke rapporten waar ze over beschikken. Snel zou de bewuste stukken al langer kennen en achterhouden voor de Tweede Kamer; die vraagt er al anderhalf jaar om.

De toeslagenaffaire draait om het onrechtmatig stopzetten van toeslag voor kinderopvang. Honderden ouders werden ten onrechte bestempeld als fraudeur en gesommeerd om soms tienduizenden euro's terug te betalen. De commissie-Donner, die de gang van zaken onderzocht, concludeerde al dat de fraude-aanpak was doorgeslagen en dat daarmee veel leed is aangericht.

RTL Nieuws en Trouw beschikken nu over vertrouwelijke evaluaties uit 2015 van fraudezaken van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), de eenheid die centraal staat in de affaire. De evaluaties zouden bevestigen dat de fraudebestrijding was ontspoord. Ook zou erin staan dat het aantal ouders dat bezwaar maakte tegen beslissingen van de Belastingdienst opvallend hoog was; een signaal dat er mogelijk iets niet klopte.

'Geen externe signalen'

Staatssecretaris Snel zei eerder "geen externe signalen" te hebben gehad over zaken waarbij het net zo was misgegaan als bij een Eindhovens gastouderbureau. Daar werden 300 ouders slachtoffer; die zaak bracht de affaire aan het rollen. Volgens RTL en Trouw is er bewijs dat Snel de rapporten wel kende.

Kamerleden reageren bij de media geschokt. De coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen PvdA en SP willen nog deze week opheldering. Snel wilde zelf niet reageren.