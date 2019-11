Zeker negen doden bij noodweer in Frankrijk, Italië en Griekenland

Op het eiland Chios hebben de autoriteiten leegstaande gebouwen in de buurt van het overbevolkte vluchtelingenkamp opengesteld voor mensen die buiten het kamp in tenten verblijven. In en rond het in de heuvels gelegen kamp, zitten nu rond de 5600 mensen. De opvang heeft een capaciteit voor 1200 asielzoekers.

Het noodweer trekt nu naar het noordoosten van het land.

Omgeslagen reddingsboot

In Frankrijk is het inmiddels weer droog, maar de schade is groot en veel mensen kunnen nog niet terug naar hun overstroomde huizen.

In de Franse regio Var kwamen vier menen om het leven, onder wie een paar van in de zeventig uit de parfumhoofdstad Grasse. Hun auto kwam onder water te staan. Ook een ander slachtoffer verdronk in zijn auto en een vierde slachtoffer kwam om toen tijdens een reddingsactie een reddingsboot omsloeg.

In Noord-Italië vond een vrouw de dood toen haar auto werd meegesleurd door de overstroomde rivier Bomida. Ook wordt nog gezocht naar mogelijke slachtoffers na een aardverschuiving in de buurt van Savona. Door die aardverschuiving stortte gisteren een brug in van de snelweg A6 tussen Turijn en Savona.