Van Basten na 'Sieg Heil' week van tv

Marco van Basten is deze week niet op FOX Sports te zien. Dat is besloten omdat hij zaterdag live in de uitzending "Sieg Heil" zei. Hij bood daarvoor vrijwel onmiddellijk zijn excuses aan, maar de uitspraak maakte in binnen- en buitenland veel boze reacties los.

Het bedrag dat Van Basten deze week voor zijn voetbalanalyses zou krijgen, gaat naar het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) in Amsterdam.