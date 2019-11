Uitspraak Van Basten veroordeeld: 'Vroeger begreep iedereen dat dit niet kan'

Verschillende belangenorganisaties en media veroordelen de uitspraak van Marco van Basten gisteravond in het Fox Sports-programma Eretribune. De oud-voetballer maakte daarin een misplaatste grap door "Sieg Heil" te roepen na een interview in het Duits.

"We zien dit soort uitspraken bij jongeren al langer. We horen van scholen dat scholieren op die manier stoer proberen te doen, om een beetje te sarren. Dat is misschien zo. Maar als volwassenen, rolmodellen, het ook doen, dan verliest het onderwerp de aandacht die het behoeft", reageert Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Van Basten zat gisteravond als analist bij de uitzending aan tafel. Hij riep de nazigroet nadat Hans Kraay jr. de Duitse Heracles-trainer Frank Wormuth geïnterviewd had. Van Basten was op dat moment niet in beeld, maar het was wel te horen.

Later in de uitzending kwam hij terug op zijn uitspraak. Hij maakte excuses nadat er online ophef over was ontstaan. "Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt. Het was niet de bedoeling mensen te choqueren, dus excuses hiervoor. Het was meer om het Duits van Hans uit te leggen."