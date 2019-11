Excuses Marco van Basten voor 'Sieg Heil' in uitzending Fox Sports

Voetbalanalist Marco van Basten heeft excuses gemaakt omdat hij in de studio 'Sieg Heil' zei na een Duitstalig interview bij Fox Sports met de Duitse Heracles-trainer Frank Wormuth. Van Basten zat in de studio om wedstrijden in de eredivisie te analyseren en maakte buiten beeld een "ongepaste grap" nadat interviewer Hans Kraay jr. de coach in het Duits had ondervraagd.

Dat gebeurde uitgerekend op de dag dat in zowel het amateur- als het profvoetbal een minuut niet werd gespeeld, om aandacht te vragen voor het bestrijden van racisme. Vorige week zondag werd Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend door fans van FC Den Bosch.