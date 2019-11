Items van omstreden 'nazi-veiling' gedoneerd aan Joodse organisatie

Een hoge hoed die van Adolf Hitler zou zijn geweest, is op een omstreden veiling in Duitsland gekocht door een Libanese zakenman. Abdallah Chatila, die al jaren in Zwitserland woont, kocht op de veiling ook andere items van nazi-kopstukken, naar eigen zeggen om te voorkomen dat ze in handen zouden vallen van neonazi's.

Joodse organisaties waren niet blij met de veiling in München. Toen zakenman Chatila dat hoorde, besloot hij zelf te bieden. Chatila, die rijk is geworden met onroerend goed, betaalde naar eigen zeggen zo'n 600.000 euro voor de veilingitems, waaronder naast een hoge hoed ook onder meer een sigarendoos van Hitler en een schrijfmachine.

De zakenman had aanvankelijk het idee om de aangekochte spullen te vernietigen, maar bedacht zich vlak voor de veiling en is nu van plan de items aan een Joodse organisatie te doneren.

Onbaatzuchtig

De European Jewish Organisation, die eerder bij het veilinghuis in München bezwaar had gemaakt tegen de veiling, is blij met de actie van de Libanese koper. In een brief aan Chatila schrijft de organisatie: "Met deze onbaatzuchtige actie bent u een voorbeeld voor de rest van de wereld".

Het is nog onduidelijk wat er met de aangekochte spullen gaat gebeuren. Mogelijk worden ze naar het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem gestuurd. Het museum heeft al een collectie van nazi-memorabilia.