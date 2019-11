Omstreden nazi-veiling in Duitsland met hoge hoed Hitler en jurk Eva Braun

In München gaan vandaag omstreden memorabilia van nazi-kopstukken onder de hamer. Zo wordt onder meer een hoge hoed van Hitler, een sigarendoos van Hermann Göring en een cocktailjurk van Hitlers vrouw Eva Braun geveild.

De kledingstukken van Hitler en Braun zaten in koffers die in mei 1945 door een inlichtingenofficier zijn meegenomen naar Amerika.

Veilinghuis Hermann Historica brengt meer dan achthonderd items uit de Duitse geschiedenis onder de hamer, waaronder meer dan 250 stukken uit de nazitijd.

Kritiek

Er is veel kritiek op de veiling vanuit de Joodse gemeenschap. Rabbijn Menachem Margolin van de European Jewish Association schrijft in een brief aan het veilinghuis dat "sommige dingen gewoon niet verhandeld moeten worden". De vereniging roept op om de veiling niet door te laten gaan.

Het veilinghuis is alleen niet van plan hier gehoor aan te geven. Het is volgens eigenaar Bernhard Pacher niet aan het veilinghuis om te beoordelen wat de kopers met de geveilde stukken doen. Het klantenbestand, zo zegt hij, bestaat onder meer uit musea en private verzamelaars die volgens hem zorgvuldig met het veilingsthema omgaan.

Kopers moeten zich registreren

Verder benadrukt hij absoluut geen rechtsextremistisch publiek te willen bedienen. "De achtergronden van onze kopers zijn bij ons bekend en ik kan u verzekeren dat zich onder de kopers geen neonazi's bevinden. Integendeel", aldus Pacher.

Het veilinghuis doet er volgens hem alles aan om te voorkomen dat de stukken in verkeerde handen vallen. Zo is de toegang tot de veiling beperkt en moeten kopers die nog niet bekend zijn bij het huis zich uitgebreid registreren en bevestigen dat ze zich aan de Duitse wet houden die de omgang met nazistukken regelt.

Het veilinghuis veilde eerder al omstreden stukken uit het Derde Rijk. In 2016 werd een uniformjas van Hitler voor 275.000 euro geveild en een onderbroek van Göring ging weg voor een bedrag van 3000 euro. De onderbroek bevindt zich op dit moment in de collectie van een militair museum in Azië.