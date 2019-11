Zestien Amsterdamse basisscholen week dicht vanwege lerarentekort

Zestien basisscholen in Amsterdam blijven in de week van 9 december vijf dagen achtereen dicht. De scholen voeren actie vanwege het lerarentekort. Ze zeggen dat ze de tijd nodig hebben om te onderzoeken hoe ze het tekort kunnen oplossen.

Het betekent dat 5400 leerlingen die week niet naar school kunnen. De zestien scholen horen bij de Stichting Westelijke Tuinsteden. Die had aan het begin van het jaar 13 fte's openstaan, inmiddels is dat opgelopen tot 20 fte's. De scholen liggen allemaal in het stadsdeel Nieuw-West.

Ouders zijn aan het begin van de middag op de hoogte gebracht.

Eerder vandaag riep de onderwijsvakbond AOb haar leden op om donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer te leggen. Die oproep geldt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. "Er moet structureel geld bij voor het onderwijs. Zolang dat geld er niet komt, blijven wij actievoeren", zegt AOb-voorzitter Stolk.