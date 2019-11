Grootste lerarenbond roept op tot tweedaagse staking in januari

Onderwijsvakbond AOb roept haar leden op om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer te leggen. De oproep geldt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs en volgt op de eendaagse onderwijsstaking begin deze maand. Toen sloten ruim 3500 scholen hun deuren.

De AOb besloot de nieuwe staking te organiseren na een interne peiling onder ruim 6000 leden, waarbij ruim 90 procent aangaf weer te willen staken.

"De leden hebben zich overduidelijk uitgesproken. De actiebereidheid is enorm", zegt AOb-voorzitter Stolk. "Er moet structureel geld bij voor het onderwijs. Zolang dat geld er niet komt, blijven wij actievoeren."

Eenmalig bedrag

Het is nog onduidelijk of andere onderwijsbonden zich net als bij de eerdere staking verbinden aan de actie, lichtte Stolk toe op NPO Radio 1. "Maar we hopen dat ze weer meedoen." Hoe de staking er precies uit gaat zien, wordt volgens Stolk nu "uitgewerkt".

De vorige staking, op 6 november, ging na veel rumoer uiteindelijk alsnog door, nadat de AOb de staking eerst nog had afgeblazen toen onderwijsminister Slob eenmalig 460 miljoen euro had toegezegd aan het onderwijs.

Het afblazen van de staking leidde tot veel onvrede onder docenten en schooldirecteuren. Ze vonden het eenmalige bedrag geen structurele oplossing voor de grote problemen in het onderwijs.