Celstraf van ruim een jaar voor oud-topvrouw Slotervaartziekenhuis

Oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Slotervaartziekenhuis is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. Ook mag ze ruim zes jaar geen bestuurlijke functie bekleden. Volgens de rechtbank in Amsterdam is bewezen dat Erbudak 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld heeft verduisterd.

Het OM eiste in september een celstraf van twee jaar tegen de topvrouw van het inmiddels failliete Amsterdamse ziekenhuis. Van het verduisterde bedrag zou ze 1 miljoen euro hebben weggesluisd met behulp van valse facturen. Daarnaast zou ze zich ten onrechte een bedrag van 200.000 euro hebben toegeëigend.

Erbudak ontkende tijdens het proces dat er sprake was van fraude. Volgens haar waren er fouten in de boekhouding gemaakt, waar zij niet verantwoordelijk voor was.

De uitspraak in de zaak werd vorige maand uitgesteld, omdat Erbudaks advocaat Cees Korvinus had verzocht twee nieuwe getuigen te horen. Dat wees de rechtbank vanochtend af, waarna de uitspraak meteen volgde.

Project in Turkije

Het grootste deel van het verduisterde geld ging op aan de mislukte aankoop van een stuk grond, een resort en een ziekenhuis in Turkije. Volgens het OM was dat een privéproject van Erbudak. De rechter oordeelde hetzelfde. Erbudak kan nog in hoger beroep gaan tegen haar straf.

Erbudak kocht het Amsterdamse ziekenhuis in 2006 met haar inmiddels overleden zakenpartner. In 2013 werd ze ontslagen. Een rechter veroordeelde haar twee jaar geleden al tot het terugbetalen van 1,7 miljoen euro.