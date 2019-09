Celstraf geëist tegen oud-topvrouw Slotervaartziekenhuis

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar gevangenisstraf geëist tegen oud-topvrouw Erbudak van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Volgens de officier van justitie heeft ze 1 miljoen euro weggesluisd met behulp van valse facturen. Daarnaast zou ze zich ten onrechte een bedrag van 200.000 euro hebben toegeëigend.

Erbudak ontkent dat er sprake is van fraude. Ze zegt dat er fouten in de boekhouding zijn gemaakt waar zij niet verantwoordelijk voor was.

Het grootste deel van het geld ging op aan de mislukte aankoop van een stuk grond, een resort en een ziekenhuis in Turkije. Volgens het OM was dat een privé-project dat ten onrechte betaald werd met geld van het Amsterdamse ziekenhuis. Maar de oud-topvrouw zegt dat het een revalidatieoord moest worden, dat ze samen met een zakenpartner zou opzetten.

Erbudak kocht in 2006 samen met haar zakenpartner het Amsterdamse ziekenhuis. Ze gingen ervan uit dat ze 10 miljoen euro moesten investeren, maar uiteindelijk bleek zo'n 26 miljoen nodig. Daardoor bleef er weinig geld over voor de aankoop van de grond in Turkije, die ook zo'n 10 miljoen euro kostte.

Verdachte constructie

Een bouwbedrijf wilde garant staan voor een bedrag van een miljoen euro. Het bedrijf stuurde daarop twee facturen van samen een miljoen euro naar het Slotervaartziekenhuis. Op de facturen stond dat het ging om goederen voor de afdeling radiologie, maar die afdeling heeft nooit goederen bij het bouwbedrijf gekocht. De facturen werden wel door het ziekenhuis betaald.

Volgens het OM werd met een verdachte constructie geprobeerd om geld voor het Turkse project binnen te halen, maar uiteindelijk kwam de financiering niet rond en ging het project niet door.

De verkoper van de Turkse grond beriep zich op de garantieafspraak en eiste zijn geld bij het bouwbedrijf op. Het OM zegt dat er sprake is van valsheid in geschrifte, omdat Erbudak geld van het Slotervaartziekenhuis gebruikte voor privé-doeleinden.