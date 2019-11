Iraakse anti-terreureenheid gehackt, vals bericht over staatsgreep

Gealarmeerde journalisten die contact zochten met de speciale eenheid in Bagdad, kregen te horen dat er sprake was van een hack. "Voordat ik 'hallo' kon zeggen, zei de andere kant 'het account is gehackt'", twittert een verslaggever van The Washington Post in Bagdad.

Op Facebook, waar het bericht over de coup ook was gedeeld, had de anti-terreureenheid snel de controle terug. Op Twitter circuleerde het bericht uren later nog steeds.

Corruptie en werkloosheid

Irakezen gaan al weken de straat op om te demonstreren tegen corruptie, werkloosheid en het gebrek aan toekomstperspectief. De betogingen lopen geregeld uit op confrontaties met leger en politie, die daarbij hard optreden. Sinds het begin van de protesten zijn al zeker 350 mensen om het leven gekomen.

