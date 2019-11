Opkoopregeling voor varkensboeren van start

Varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf kunnen zich vanaf morgen inschrijven voor een uitkoopregeling van de overheid. Die vordert dan de rechten voor het bedrijf en laat de stallen slopen.

De opkoopregeling werd al voor de stikstofcrisis bedacht en is bedoeld om stankoverlast door boeren in woongebieden terug te dringen. Er is een subsidiepot van 180 miljoen euro voor beschikbaar.

Varkensboer Gert Bouwman in het Gelderse dorp Terschuur wil gaan meedoen aan de regeling. Hij is 56 jaar oud, heeft geen opvolger voor zijn bedrijf en financieel heeft zijn bedrijf het moeilijk. "Het levert te weinig op om van te leven, maar is te veel om me een hobbyboer te noemen. Dan komt een saneringsregeling langs en die biedt voor ons gewoon kansen."

Op de plek van zijn boerderij worden dan waarschijnlijk nieuwe huizen gebouwd.

Eigen regeling

De regeling is door de varkenshouderij zelf ontworpen en de overheid heeft het geld beschikbaar gesteld. Belangenorganisatie POV is blij met het resultaat en verwacht dat veel boeren zich inschrijven. "Je merkt aan alle varkenshouders dat ze zich afvragen hoe ze de toekomst in gaan of stoppen een optie is. Voor bedrijven die willen stoppen en dicht bij woonkernen zitten, is deze regeling zeker interessant", zegt voorzitter Linda Janssen.

Toch was het besluit om te stoppen voor varkensboer Bouwman een hele lastige. "Je bent boer, dat zit in je en dat blijft in je zitten."