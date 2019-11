Man verwekte in Gelderse vruchtbaarheidskliniek mogelijk 150 kinderen

Een gepensioneerde kinderarts runde in de jaren 70 en 80 vijftien jaar een vruchtbaarheidskliniek in het Gelderse dorp Oosterbeek. Eén van de spermadonoren heeft mogelijk 150 nakomelingen, schrijft De Gelderlander. Donorkinderen willen dat er beter toezicht komt op regels rondom spermadonatie.

Wensouders en spermadonoren konden van 1972 tot 1987 bij de kliniek terecht, een periode waarin er nog geen regels voor vruchtbaarheidsklinieken waren. In 1992 is het maximumaantal kinderen voor spermadonoren vastgesteld op 25. Tot 2004 kon er anoniem gedoneerd worden; daarna is dat verboden.

Thuis aanbellen

Medisch specialisten en ziekenhuizen verwezen volgens de krant vanuit heel het land door naar de kliniek. De arts zou donoren grotendeels in zijn eigen omgeving hebben geworven. Zo is te lezen dat hij bij mannen aanbelde en ze vertelde dat ze wensouders konden helpen. Ook vroeg hij patiënten van de huisartspraktijk die hij na zijn pensioen was gestart te doneren.

Bij een Arnhemse duikvereniging, waarvan veel leden zich medisch lieten keuren bij de arts, liepen volgens de Gelderlander meerdere donoren rond.