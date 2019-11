Geen schadelijke stoffen in poederbrief Belastingdienst Heerlen

In de poederbrief die vrijdag werd bezorgd bij een kantoor van de Belastingdienst in Heerlen, zaten geen schadelijke stoffen. Dat heeft onderzoek door het RIVM uitgewezen.

Het instituut heeft het poeder biologisch, radiologisch en chemisch getest en het bleek dus niet gevaarlijk. Welke substantie er wél in de brief zat, is niet bekend.

Na een melding over de brief rukten politie en brandweer massaal uit en werd het pand uit voorzorg ontruimd. Zes mensen waren in aanraking gekomen met de stof. Ze hebben geen gezondheidsklachten en mochten vrijdag naar huis nadat ze voor de zekerheid hadden gedoucht.