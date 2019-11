Nog geen duidelijkheid over poederbrief bij Belastingdienst Heerlen

Het is nog steeds niet duidelijk welk poeder er vanochtend is gevonden in een kantoor van de Belastingdienst in Heerlen. Het RIVM heeft het poeder meegenomen voor onderzoek, het gebouw van de Belastingdienst blijft dicht tot de uitslag hiervan bekend is.

De melding van de poederbrief kwam rond 10 uur binnen bij de politie. Daarop rukten politie en brandweer massaal uit en werd het pand uit voorzorg ontruimd. Alle medewerkers werden opgevangen in een ander kantoor van de Belastingdienst in de buurt, en zijn inmiddels naar huis.

Zes mensen in contact

Het poeder is ter plaatse onderzocht door onderzoekers van het RIVM en een gespecialiseerd team van Defensie, maar dat leverde nog geen duidelijkheid op.

Volgens de Veiligheidsregio zijn zes mensen in contact gekomen met de stof. Ze mochten naar huis nadat ze voor de zekerheid hadden gedoucht. De zes hebben geen gezondheidsklachten.