NS-topman: 'Treinbeschieting was wild west, laat daders meelopen in trein'

Het zou goed zijn als de personen die gisteren waarschijnlijk een trein hebben beschoten, een maand bij de NS komen werken. Zo kunnen ze zich "realiseren wat ze aangericht hebben", zei president-directeur Roger van Boxtel in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat heeft meestal de grootste impact."

De NS-topman wil dat de daders ervaren hoe medewerkers en reizigers zich voelen. "Zij willen zich vrij voelen. De trein is een van de veiligste manieren van reizen. Als mensen dan van buiten op de trein beginnen te schieten, dat gaat iedere grens over."

Van Boxtel vindt dat de beschieting "een soort bandeloosheid" weergeeft en hij noemt het "het wilde westen". "Mensen denken tegenwoordig dat alles maar kan. Laten we hopen dat het gezond verstand weer indaalt bij iedereen in Nederland: blijf met je handen van onze medewerkers af en laat wapens of vuurwapens gewoon liggen."

Balletjespistolen

De politie hield gisteravond in Dorst twee jongens van 15 aan, die balletjespistolen met metalen ballen bij zich hadden. Ze worden verdacht van het vernielen van twee treinen. Ze zitten nog vast. Het zijn veer- gas- of luchtdrukwapens die alleen toegestaan voor volwassenen en onder bepaalde voorwaarden.

De politie is bezorgd over het gebruik ervan. "Het feit dat jongetjes van 15 jaar dit soort nepwapens hebben, baart ons zorgen. Je ziet wat voor een ellende het kan veroorzaken als je met metalen balletjes schiet. Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet."

Een van de beschoten treinen werd op station Breda stilgezet nadat vijf buitenruiten waren gesneuveld. Ook in Eindhoven kwam een trein aan met een kapotte ruit.

De getroffen trein was op station Breda ontruimd: