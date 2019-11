Twee jongens aangehouden na beschieten van treinen Brabant

Een van de passagiers uit de trein doet bij Omroep Brabant zijn verhaal. De man zat op een meter afstand van een ruit die is geraakt. "Ik dacht dat iemand op een tafeltje in de trein sprong en dat die afbrak. Het was een hele scherpe knal." Iedereen bleef daarna kalm. ''Er was geen paniek. Bij de ruit zaten twee jongens, maar die bleven ook rustig. Maar achteraf ben ik toch wel geschrokken. Er had veel meer kunnen gebeuren."

De NS zegt dat de reizigers zijn opgevangen of overgestapt op een andere trein. NS-directeur Van Boxtel reageert verontwaardigd op de vernielingen: "Dit is echt bizar. Het gaat hier om de veiligheid van reizigers en collega's. We hebben de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten op het spoor gehad, maar dit tart elke verbeelding. Iemand moet dan echt zijn verstand kwijt zijn. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Het lijkt wel het wilde westen."

Hij complimenteerde later op de avond de politie en de getuige met de arrestatie van de jongens.