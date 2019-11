'Man die vrouwen vanuit SUV neerstak door politie in de val gelokt'

De politie heeft in de zoektocht naar de 'SUV-steker' een gok genomen door de verdachte uit te nodigen voor een gesprek. René V. werd op dat moment stiekem gefilmd en agenten hoopten dat zijn reactie hun meer zou vertellen, blijkt uit een reconstructie van De Telegraaf.

Agenten vermoedden dat V. verantwoordelijk was voor meerdere mesaanvallen op vrouwen in Noord-Holland. Hij was in beeld gekomen nadat een slachtoffer een kenteken had genoteerd van de dader. Uit V.'s telefoongegevens bleek verder dat hij in de buurt van de aanvallen was geweest.

Dat was niet voldoende om hem aan te houden, maar wel genoeg om opname-apparatuur in zijn auto te mogen plaatsen. Dankzij gps, camera en microfoon kon de politie V. volgen en zag men uiteindelijk dat hij met een mes rondreed. "Toen wisten we dat we de goede hadden en snel moesten ingrijpen", zegt een rechercheur in de krant.