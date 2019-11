Zes jaar cel en tbs voor 'auto-steker'

Een 24-jarige man uit Julianadorp is veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij stak eind vorig jaar en begin dit jaar vanuit zijn auto vier vrouwen neer in de regio Alkmaar. Hij had een bekentenis afgelegd.

De slachtoffers waren op landweggetjes aan het hardlopen of fietsen. De man reed hen klem en stak hen neer. Een van de slachtoffers raakte zwaargewond. De steekincidenten veroorzaakten grote onrust onder joggers in de regio Alkmaar. De dader werd in april aangehouden.

Eén aanrijding kan volgens de rechtbank niet worden bewezen. Daarvan is hij vrijgesproken.

Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM zei eerder dat de man niet handelde in een opwelling, maar dat hij 'op jacht' was.

Drugs

De man is ook veroordeeld vanwege het mishandelen, stalken en telefonisch bedreigen van vrouwen. Zelf verklaart hij zijn gedrag door overmatig gebruik van speed. Hij "vluchtte" in die drugs om "onverwerkte jeugdtrauma's te vergeten".

Deskundigen achten de kans groot dat de man uit Julianadorp opnieuw in de fout gaat. Ook vinden zij hem verminderd toerekeningsvatbaar, onder meer vanwege een borderline-stoornis.