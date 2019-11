'Mishandelingen Gorinchem kwamen door ruzie tussen vriendengroepen'

Burgemeester Reinie Melissant (CDA) weet nog niet precies wat de achtergrond van de mishandeling is. "Ik ben nog bezig om het plaatje compleet te krijgen", zegt ze. De politie heeft vijf aangiftes binnengekregen vanwege de groepsmishandeling. Er is een groot aantal verdachten in beeld, maar nog niemand is aangehouden. Dat komt volgens de burgemeester omdat ook de politie eerst goed op een rijtje wil hebben wat er is gebeurd.

Ze sprak de afgelopen dagen met jongerenwerkers, scholen, Marokkaanse moskeeën, kerken en de politie. Daardoor is haar wat meer duidelijk geworden over de daders. In tegenstelling tot wat ook op sociale media rondgaat, hebben die niet allemaal een Noord-Afrikaanse achtergrond. "Het is een heel gemêleerd gezelschap en echt niet alleen getinte jongeren. Er is een harde kern van jongeren die denken dat ze alles kunnen maken in de openbare ruimte. Dat is niet acceptabel en dat gaan we aanpakken."

Volgens burgemeester Melissant heeft Gorinchem een jongerenprobleem: