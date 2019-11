Vijf aangiftes om mishandelingen Gorinchem, verdachten in beeld

Bij de politie zijn vijf aangiftes binnen vanwege mishandeling door een groep jongeren in Gorinchem. De slachtoffers die aangifte hebben gedaan, zijn allemaal rond 14 jaar oud.

De politie werd vrijdag van verschillende kanten gewezen op beelden van zware mishandelingen in een park in Gorinchem. Sindsdien is volgens de politie "een groot aantal" verdachten in beeld gekomen. De politie verwacht vandaag niet nog met een nieuwe verklaring te komen.

Er zijn filmpjes van verschillende mishandelingen, waarop is te zien dat de slachtoffers worden geslagen en getrapt door een groep aanvallers. De politie kijkt welke daders daarin welke rol spelen en welke strafbare feiten er worden gepleegd. Er zijn veel getuigen en de politie verwacht op korte termijn verdachten te kunnen oppakken.

PVV-leider Geert Wilders spreekt van gewelddadig racisme, "waarin een blanke jongen door allochtoon tuig in elkaar wordt gemept." Ook andere Kamerleden willen weten wat er is gebeurd. De politie heeft nog niets gezegd over de achtergrond van de verdachten.

Omdat beelden veel informatie opleveren, wil de politie die graag zien. Maar de politie roept ook op de beelden niet meer te delen en waar mogelijk offline te halen, omdat de video's confronterend kunnen zijn voor de slachtoffers en hun familie.