CDU-partijvoorzitter laat congres de keus: blijven of vertrekken

De omstreden CDU-partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer heeft op het jaarlijkse partijcongres in Leipzig voor de aanval gekozen. Ze nam vorig jaar het CDU-leiderschap over van bondskanselier Merkel. Sindsdien ligt ze intern onder vuur vanwege meerdere uitglijders en ook buiten de partij is ze niet populair.

In een toespraak zei AKK, zoals ze in Duitsland wordt genoemd, bereid te zijn om te vertrekken als partijleider als haar koers de partijgenoten niet bevalt: "Als dit niet de weg is die jullie willen, laten we er dan vandaag nog een punt achter zetten".

'Moedige toespraak'

Zover kwam het niet. Haar grootste concurrent, Friedrich Merz, hield zich op de vlakte. De man, die door velen in de partij wordt gezien als de betere kanselierskandidaat, gedroeg zich opvallend loyaal en complimenteerde haar zelfs. "Ze heeft een moedige en op de toekomst gerichte toespraak gehouden", zei hij.

Kramp-Karrenbauer koos in Leipzig voor een positieve boodschap: stop met het naar beneden halen van de partij en wees trots op wat we de afgelopen veertien jaar hebben bereikt. Dat was duidelijk gericht tegen Merz die geregeld het nieuws haalt met kritiek op Merkel en de partijkoers.

Gewaagde zet

Het uitdagen van haar concurrenten was een gewaagde zet van AKK, maar het pakte goed uit voor haar. Niemand durfde de uitdaging aan te nemen. Toch blijft het de vraag of deze voorvrouw volgend jaar de kanselierskandidaat van het CDU wordt.

Friedrich Merz staat in de peilingen op voorsprong. Of hij een gooi wil doen naar het kanselierschap is volgens hem een onderwerp voor het volgende CDU-congres, over een jaar. Als de regering in het zadel blijft, zijn er in 2021 weer verkiezingen voor een nieuwe Bondsdag. Dan zwaait Merkel af.