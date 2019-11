Dwangsom voor Rabobank vanwege witwasrisico's

De Rabobank heeft in 2018 een dwangsom opgelegd gekregen van De Nederlandsche Bank vanwege witwasrisico's. De bank heeft een groep van 40.000 klanten nog onvoldoende gecontroleerd.

De bank zegt dat ze zelf in verslagen al melding had gemaakt van de dwangsom, en bevestigt nu berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Begin dit jaar werd al bekend dat Rabobank een boete van ruim 1 miljoen euro had gekregen, omdat het systeem waarmee de bank klanten op witwassen controleert tot en met 2016 niet scherp genoeg was. Daardoor kon er belangrijke informatie over klanten ontbreken, en wist de bank bijvoorbeeld niet altijd wie de eigenaar van een bedrijf was.

Inmiddels zou volgens een woordvoerder dit controlesysteem wel op orde zijn. Dat er nu toch een dwangsom ligt, heeft volgens haar ermee te maken dat niet alle klantendossiers al door het nieuwe systeem zijn gehaald.

Risicovolle klanten

Voor de controle op witwassen en terrorismefinanciering deelt de bank klanten in drie risicoprofielen in. In het laagste risicoprofiel moeten klanten eens in de drie jaar worden doorgelicht. Als het risico groter is dat klanten er malafide financiële constructies op nahouden, moet dat vaker.

De dwangsom heeft betrekking op de groep klanten die nu in de laagste risicogroep zijn ingedeeld: die zijn nog op de oude, minder scherpe wijze gecontroleerd. Daardoor kan de bank niet voldoende onderbouwen of de klanten daadwerkelijk een laag risico vormen.

In sommige gevallen blijkt het risicoprofiel van een klant na betere controle hoger te zijn dan eerder was bepaald. Rabobank spreekt van een klein deel van de gevallen, die toch in de midden of hoge risicocategorie blijken te horen. De bank zegt dat er nog geen witwaspraktijken zijn gevonden.

De Nederlandsche Bank heeft de Rabobank tot april 2020 de tijd gegeven om alle dossiers te controleren. Wat er gebeurt als dat niet op tijd lukt, zegt de bank niet te weten.