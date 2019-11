Vijf doden in een week tijd door vaping in de VS

Het aantal doden in de Verenigde Staten door vaping blijft stijgen. In een week tijd zijn er vijf mensen om het leven gekomen die last hadden van longklachten, die veroorzaakt waren door het roken van e-sigaretten. Het totaal aantal doden dit jaar staat daarmee op 47.

De slachtoffers zijn tussen de 17 en 75 jaar oud en komen uit 25 verschillende staten. Volgens de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC zijn er in totaal 2290 gevallen bekend van mensen die op dit moment ziek zijn door vapen, bijna 120 meer dan vorige week.

Vitamine E

De autoriteiten meldden eerder dat bij onderzoek naar longweefsel van 29 patiënten vitamine E acetaat werd gevonden in alle afgenomen monsters. Vitamine E wordt vaak vermengd met THC, zodat wiet gerookt kan worden met een e-sigaret.

Apple besloot vorige week na een rapport van het CDC alle apps te verwijderen die te maken hebben met e-sigaretten. Met de vaping-apps konden gebruikers bijvoorbeeld de temperatuur en de verlichting van hun e-sigaret regelen.

In Nederland is er ook al langer discussie over de e-sigaret. Onlangs pleitten longartsen nog voor een totaalverbod op de elektronische sigaret, omdat het aantal gebruikers met klachten was toegenomen.