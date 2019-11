Slachtoffer mishandelingen Gorinchem: 'Hij liep op me af en gaf gelijk een klap'

Hij ging alleen maar even "een peukie doen met vrienden" in het park en uit het niets werd hij omsingeld door een groep van zo'n veertig jongeren. De 15-jarige Sem is een van de slachtoffers van de mishandelingen in Gorinchem. In de talkshow Beau deed hij samen met zijn moeder zijn verhaal.

De jongen die hem als eerste sloeg, kende hij niet. "Hij liep op me af en vroeg wie ik was, mijn naam. Hij gaf me gelijk een klap tegen mijn kaak." Sem weet zeker dat ze het op hem gemunt hadden, omdat zijn naam werd genoemd. Ook kende hij een paar jongens van de groep.

Sem kreeg een paar rake klappen en sloeg van zich af. "Op den duur lieten ze me wel los en gingen ze gewoon door naar de volgende jongen", vertelt hij. Zijn moeder is geëmotioneerd. "Dit doet me pijn. Het is nu mijn zoon, maar er kunnen er wel meer volgen."

Verdachten in beeld

Op internet zijn verschillende beelden van de mishandelingen te vinden. Op een van de video's is te zien hoe Sem wordt geslagen. In een ander filmpje wordt een van zijn vrienden aangevallen en tegen zijn hoofd geschopt. "Het gaat wel met hem. Hij heeft wel veel pijn, maar hij houdt het vol."

Die politie in Gorinchem doet onderzoek naar de mishandelingen. Inmiddels zijn er vijf aangiftes binnengekomen en sindsdien zijn er ook verdachten in beeld.