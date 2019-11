Groot drugssmokkelnetwerk naar Australië ontmanteld

De operatie is onderdeel van een nieuwe aanpak van de politie om de drugssmokkel van Nederland naar Australië te bestrijden. Het doel van de politie is om één van de belangrijkste afzetmarkten van Nederlandse synthetische drugs te verstoren. De landen delen meer informatie met elkaar om een completer beeld te krijgen van de smokkellijnen en de belangrijkste criminele netwerken.

Tot op heden bestond de samenwerking uit medewerking bij rechtshulpverzoeken. Bij dergelijke verzoeken assisteren landen elkaar bij strafrechtelijke onderzoeken. Maar die constructie alleen is niet voldoende om de smokkel van drugs naar Australië effectief te bestrijden, zegt de politie.

"We gaan nu van tevoren informatie met elkaar delen, over bijvoorbeeld sleutelfiguren, mogelijke smokkelroutes, handlangers en geldstromen", zegt Kraag. "Tot op heden zagen we alleen wat er in Nederland gebeurde en vice versa in Australië. Dat is te beperkt. Nu brengen we de informatie bij elkaar zodat we het hele plaatje zien."

Het opsporen van dergelijke internationale netwerken is ingewikkeld, vertelt Kraag. "Deze criminelen zijn inventief en werken ook buiten de landsgrenzen. Ze hebben netwerken over de hele wereld, waardoor wij moeten samenwerken met landen zoals Australië."