NS vanaf 2023 met snellere trein naar Noord-Nederland, ondanks ongeschikt spoor

Vanaf 2023 rijden er snellere treinen tussen het noorden van Nederland en de Randstad. Dat heeft de NS besloten. De treinen die binnenkort met een snelheid van 200 kilometer per uur vanuit het zuiden over de hogesnelheidslijn richting Amsterdam rijden, moeten dan doorrijden naar Leeuwarden en Groningen.

Al jaren pleiten de noordelijke provincies voor een snellere treinverbinding met de Randstad. Nu duurt een rit van bijvoorbeeld Leeuwarden naar Amsterdam ruim twee uur. De provincies willen dat die in 2030 een half uur korter duurt. Begin dit jaar werd er al getest met zo'n snellere verbinding. Door het besluit van de NS zijn de treinen daar straks klaar voor.

Enkele minuten

Er is alleen nog wel een probleem: het spoor tussen Amsterdam en Zwolle is niet geschikt voor snelheden rond de 200 kilometer per uur. Het hoogst haalbare is 160 kilometer per uur op de Hanzelijn, op andere delen kunnen de treinen niet harder dan 140 of zelfs 120. De reistijdwinst van de Randstad naar het noorden en andersom wordt daardoor maar enkele minuten.

Door toch met de snellere treinen te gaan rijden, terwijl er minimale tijdwinst is, hoopt de NS een aantal investeringen bij de politiek los te weken. "Wij investeren in meer snelle treinen en hopen dat dit voor Nederland reden is om extra te investeren in meer snelle spoorlijnen", zegt president-directeur Roger van Boxtel van de NS.