NS: nachtproef met snelle intercity geslaagd, trein reed 163 km/u

De proefrit van de snellere intercity tussen Groningen en Den Haag is zonder problemen verlopen. Volgens plan kwam de trein om 02.23 uur in Den Haag aan. De rit tussen beide steden duurde 2 uur en 21 minuten, een kwartier korter dan normaal.

Om sneller te kunnen rijden, werden de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal overgeslagen.

In de trein zaten ongeveer honderd testreizigers. "Bij aankomst in Den Haag was het feest", zegt een woordvoerster van de NS.

Aanpassingen nodig

Met de test wilden de spoorwegen bekijken welke aanpassingen nodig zijn aan onder meer treintechniek, infrastructuur en dienstregeling om intercity's sneller te kunnen laten rijden. Op de Hanzelijn moest worden overgeschakeld op een ander beveiligingssysteem en dat ging zonder problemen.

Het doel is om binnen enkele jaren snellere treinen in te zetten tussen Groningen en de Randstad. Niet alle provinciale bestuurders zijn daar blij mee. "Als je de regio Noord-Nederland beter wil aansluiten op de Randstad, kun je Assen niet opeens overslaan", zegt de Drentse gedeputeerde Henk Brink.