Premier Netanyahu officieel aangeklaagd voor fraude en omkoping

Voor het eerst in de geschiedenis van de staat Israël is een zittend premier aangeklaagd door justitie. Premier Netanyahu moet zich verantwoorden in drie corruptiezaken voor omkoping, fraude en het schenden van vertrouwen, heeft de hoogste aanklager van het land bepaald.

Netanyahu wordt ervan beschuldigd dat hij de eigenaar van een nieuwssite en telecombedrijf voor honderden miljoenen euro's heeft bevoordeeld in ruil voor positieve berichtgeving over hem. Ook zou hij ter waarde van honderdduizenden euro's geschenken van zakenlieden hebben aangenomen in ruil voor politieke gunsten. Verder zou hij de krant Yedioth Ahronoth hebben overgehaald gunstiger over hem te berichten in ruil voor een wet die nadelig zou zijn voor een concurrerende krant.

Heksenjacht

Netanyahu zegt dat hij onschuldig is en spreekt van een heksenjacht. Hij komt later vandaag met een reactie. De aanklacht verplicht hem niet om af te treden en zolang hij premier is kan hij een veroordeling ontlopen. Het kan nog maanden duren voor hij voor de rechter moet komen.

Netanyahu is demissionair. Na twee verkiezingen dit jaar is het niet gelukt een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Vorige maand strandde een poging daartoe van Netanyahu, gisteren liep zijn rivaal Gantz vast.

Geschenken en gunsten

Al bijna vier jaar loopt er een onderzoek tegen Netanyahu. Begin dit jaar maakte de openbaar aanklager al bekend dat hij in drie zaken tot vervolging wilde overgaan.

Op omkoping staat in Israël een maximale gevangenisstraf van tien jaar; op fraude en het schenden van vertrouwen staat maximaal drie jaar. Netanyahu's voorganger Olmert werd na zijn aftreden tot een gevangenisstraf veroordeeld voor omkoping.