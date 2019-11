Gemeenten tegen verplichte tegenprestatie bijstand: 'geen behoefte aan wantrouwen'

"Een verplichte tegenprestatie werkt niet, dat blijkt ook uit het SCP-rapport", werpt Heijkoop tegen. "Het verplichtende karakter leidt niet tot een hogere uitstroom."

"Alle gemeenten willen al dat bijstandsgerechtigden meedoen. Een verplichting is echt overbodig. Passend aanbod? Schuldhulpverlening? Vrijwilligerswerk? Dat doen we al volop. Soms leggen we een tegenprestatie op, soms een andere oplossing. We kennen onze mensen en passen maatwerk toe."

Volgens de wethouder komt het idee voor een tegenprestatie voort uit een verkeerd beeld van de bijstandsgerechtigden. "Je gaat uit van een negatief mensbeeld, alsof de meeste mensen niet willen werken; terwijl het SCP-rapport duidelijk aangeeft dat dat niet klopt."

Meer geld

De wethouder, die er juist vanmorgen overleg over heeft gehad met collega's, zegt dat de tegenstand breed gedeeld wordt. Hij wijst erop dat de plannen van de staatssecretaris veel geld zullen kosten, terwijl er de afgelopen jaren juist bezuinigd is op ondersteuning van mensen in de bijstand. "Als ze ons verplicht alle mensen een aanbod te doen, voor iedereen intensieve trajecten op te zetten, dan staat dat haaks op een bezuiniging van 70 procent. Dat kan niet allebei."

"Dat passend aanbod willen we graag leveren. We kunnen meer doen als zij minder regels en meer geld regelt. Ik wens de staatssecretaris veel succes bij de besprekingen met collega's in het kabinet."