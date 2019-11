Tegenprestatie in de bijstand wordt in alle gemeenten verplicht

In alle gemeenten moet het voor bijstandsgerechtigden verplicht worden een zogeheten tegenprestatie te leveren. Overal moeten mensen in de bijstand een passend aanbod krijgen voor een studie, stage of werktraject. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer.

De gemeenten gaan nu te verschillend om met de tegenprestatie. Ze zijn vrij om te bepalen of iemand met een uitkering wel of niet een tegenprestatie moet leveren. Sommige gemeenten houden er nauwelijks toezicht op, terwijl in andere gemeente bijstandgerechtigden actief benaderd worden. "Ik vind dat ongewenst", schrijft Van Ark.

'Niet-vrijblijvend'

Ze geeft daarmee gehoor aan een voorstel van de het D66-Kamerlid Rens Raemakers. Die wil dat in de wet komt te staan dat gemeenten verplicht zijn een "niet-vrijblijvend" aanbod te doen aan bijstandsgerechtigden.

Gemeenten zijn nog wel vrij om te bepalen hoe dat aanbod er precies uitziet. Het moet afgestemd zijn op de mogelijkheden en de persoonlijke omstandigheden van de bijstandontvanger. Van Ark gaat de komende tijd met de gemeenten overleggen.